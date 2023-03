Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Keine Busse, Bahnen und Flüge: Große Warnstreiks Von dpa | 27.03.2023, 03:03 Uhr

Viele Pendler in NRW fahren werktags normalerweise mit Bus oder Bahn zu ihrem Arbeitsplatz. An diesem Montag müssen sie auf Auto oder Rad umsteigen oder im Homeoffice bleiben. Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und EVG legen den Nah- und Zugverkehr in NRW weitgehend lahm.