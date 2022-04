Die Polizei hat einen Übergang mit Flatterband abgesperrt, wo ein Geländer abgebrochen ist. Foto: Alexander Forstreuter/dpa/Archivbild FOTO: Alexander Forstreuter Unfall Kein Vorsatz: Streit vor Absturz in Mönchengladbach Von dpa | 23.04.2022, 05:18 Uhr | Update vor 3 Min.

In einem Laubengang bricht plötzlich ein Geländer ab. Vier Menschen stürzen aus dem dritten Stock in die Tiefe, einer von ihnen stirbt noch an der Unglücksstelle. Die Polizei hat erste Ermittlungsergebnisse.