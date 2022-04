Die Polizei hat einen Übergang mit Flatterband abgesperrt, wo ein Geländer abgebrochen ist. Foto: Alexander Forstreuter/dpa/Archivbild FOTO: Alexander Forstreuter Unfall Kein Vorsatz: Streit vor Absturz in Mönchengladbach Von dpa | 23.04.2022, 02:27 Uhr

In einem Laubengang bricht plötzlich ein Geländer ab. Vier Menschen stürzen aus dem dritten Stock in die Tiefe, einer von ihnen stirbt noch an der Unglücksstelle. Die Polizei hat erste Ermittlungsergebnisse.