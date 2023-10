Dorothee Feller Kein Platz für Gewalt und Antisemitismus an Schulen in NRW Von dpa | 16.10.2023, 12:23 Uhr | Update vor 55 Min. Schulministerium zum Umgang mit Terror in Israel Foto: Malte Krudewig/dpa up-down up-down

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat vor dem Hintergrund des Kriegs in Israel einen friedlichen, respektvollen Umgang an den nordrhein-westfälischen Schulen angemahnt. „Unsere Schulen stehen durch ihr Handeln für demokratische Werte ein“, sagte Feller am Montag in Düsseldorf. „Uns alle eint: Antisemitismus, Gewalt und Respektlosigkeit haben an unseren Schulen keinen Platz.“