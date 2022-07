ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild FOTO: Sonja Wurtscheid up-down up-down Europäischer Gerichtshof Kein Job bei Kirchenaustritt? Fall für Gerichtshof Von dpa | 21.07.2022, 14:47 Uhr

Der Fall einer Hebamme, die nach ihrem Kirchenaustritt keinen Job in einem katholischen Krankenhaus erhielt, wird den Europäischen Gerichtshof (EuGH) beschäftigen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt legte den Fall aus Nordrhein-Westfalen den Richtern in Luxemburg vor, wie eine BAG-Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Geklärt werden soll, ob das Agieren des der katholischen Kirche zugeordneten Krankenhauses mit Europarecht vereinbar ist.