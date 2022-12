Bundestag Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Leute Kein gutes WG-Match: Lauterbach lebt in Berlin wieder allein Von dpa | 25.12.2022, 11:47 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wohnt wieder alleine, nachdem er sich in Berlin viele Jahre eine Wohnung mit seiner erwachsenen Tochter Rosa geteilt hatte. „Meine Tochter ist kürzlich ausgezogen, weil sie jetzt in Köln arbeitet“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“. Der Minister räumte ein, dass er kein einfacher Mitbewohner sei. „Ich muss zugeben, dass ich kein gutes Match in einer WG bin. Sehr oft muss ich mit Gefälligkeiten Abbitte leisten, weil ich meine Hausarbeit mal wieder verpasst habe oder mindere Qualität abgeliefert habe“, sagte der 59-Jährige. Für den Haushalt sei er „schlicht und ergreifend nicht gemacht“.