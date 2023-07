Während der Überprüfung gab es am Hauptbahnhof Münster keine Einschränkungen im Zugbetrieb. Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down Schrott und alte Leitungen im Boden Doch kein Blindgänger in der Nähe des Hauptbahnhofs in Münster Von Wibke Niemeyer | 12.07.2023, 10:09 Uhr | Update vor 9 Min.

Entwarnung in Münsters Innenstadt: Bei der Überprüfung des Verdachtspunktes an der Achtermannstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs wurde kein Blindgänger gefunden.