Von dpa | 14.07.2022, 17:56 Uhr | Update am 14.07.2022

In der südlichen Lüneburger Heide liegt das größte private Militär-Testgelände Europas. Der Rüstungskonzern Rheinmetall gibt einen seltenen Einblick in seine Produktion - und wittert nicht nur wegen des Kriegs in der Ukraine weitere Milliardengeschäfte.