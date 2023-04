Kreuz auf Kirchturm Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Katholische Kirche verurteilt Homosexuellen-Gesetz in Uganda Von dpa | 06.04.2023, 12:08 Uhr

Die Deutsche Bischofskonferenz hat das kürzlich erlassene Homosexuellen-Gesetz in Uganda verurteilt. „Die Verfolgung muss aufhören - nicht nur in Uganda, Nigeria, Russland, sondern überall in der Welt“, forderte am Donnerstag der LGBTQ*-Beauftragte der Bischofskonferenz, der Essener Weihbischof Ludger Schepers.