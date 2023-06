Nikola Eterovic Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Kirche Katholiken werfen Papst-Botschafter Queerfeindlichkeit vor Von dpa | 13.06.2023, 12:24 Uhr

Queere Katholikinnen und Katholiken haben den Botschafter des Vatikans in Deutschland, Nikola Eterovic, wegen Äußerungen bei der Heiligtumsfahrt in Aachen kritisiert. „Das Katholische LSBT+ Komitee ist entsetzt, dass die katholische Kirche erneut in gefährliche Nähe zu rechtspopulistischen Kräften gerät, die geschlechtliche Vielfalt als Angriff auf die Familie konstruieren anstatt unterschiedliche Lebens- und Beziehungsformen anzuerkennen“, teilte Markus Gutfleisch, Co-Sprecher des Katholischen LSBT+ Komitees, am Dienstag mit.