Bildhauerin Katharina Fritsch erhält Großen Kulturpreis 2022 Von dpa | 30.09.2022, 09:10 Uhr

Die Bildhauerin Katharina Fritsch (66) erhält in diesem Jahr den Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Die von Düsseldorf aus wirkende Künstlerin gelte als eine der wichtigsten Bildhauerinnen der Gegenwart und werde weltweit geschätzt, betonte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hendele in einer Mitteilung am Freitag. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung würdige Fritschs Arbeiten, die „im besten Sinne anregend und irritierend zugleich“ seien und mit einer „Spannung zwischen Vertrautem und Surrealem“ faszinierten, begründete der Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, Michael Breuer.