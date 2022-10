Public Viewing Foto: Sebastian Stenzel/dpa/Symbolbild up-down up-down Fußball Katar-WM: Viele NRW-Städte verzichten auf Public-Viewing Von dpa | 15.10.2022, 09:17 Uhr

Vor der Fußball-WM in Katar reißt die Kritik nicht ab - vor allem wegen des umstrittenen Austragungsortes. Public Viewing scheint derweil in NRW kaum ein Thema zu sein. Ein Blick in die Städte.