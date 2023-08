Energie Kartellamt: RWE bei Stromerzeugung weiter marktbeherrschend Von dpa | 09.08.2023, 11:08 Uhr | Update vor 8 Min. Bundeskartellamt Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down

Die deutschen Wettbewerbshüter sehen den Energiekonzern RWE bei der Stromerzeugung in Deutschland weiter in einer marktbeherrschenden Stellung. Im neuesten Marktmachtbericht erinnerte die Behörde an das Missbrauchsverbot.