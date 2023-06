Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Durchsuchungen Karlsruher Firma soll Geldwäsche betrieben haben Von dpa | 02.06.2023, 12:21 Uhr

Wegen mutmaßlicher Geldwäsche in einer Karlsruher Firma in Höhe von zehn Millionen Euro sind weitere Durchsuchungen erfolgt. Insgesamt neun Objekte seien am 11. und 24. Mai 2023 in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag. Bei Auftaktdurchsuchungen waren bereits am 5. Mai 30 Wohnungen und Firmen durchsucht worden.