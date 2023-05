Ukrainischer Präsident Selenskyj Foto: Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa up-down up-down Auszeichnung Karlspreis für Selenskyj: Demos in Aachen angekündigt Von dpa | 09.05.2023, 14:01 Uhr

Zur Verleihung des Internationalen Karlspreises an das ukrainische Volk und seinen Präsidenten in Aachen haben sich mehrere Demonstrationen angekündigt. Bislang seien für kommenden Sonntag - dem Tag der Verleihung - sechs Demonstrationen oder Kundgebungen mit 40 bis 500 Teilnehmern angemeldet, sagte eine Sprecherin der Aachener Polizei am Dienstag.