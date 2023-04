Ukrainischer Präsident Selenskyj Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Karlspreis für Selenskyj am 14. Mai: Teilnahme ungewiss Von dpa | 06.04.2023, 15:34 Uhr

Der diesjährige Karlspreisträger, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, erhält die Auszeichnung am Sonntag, 14. Mai. Anders als in vergangenen Jahren finde die Verleihung nicht am Himmelfahrtstag statt, teilte die Stadt Aachen am Donnerstag mit und begründete das mit einer Terminüberschneidung. Bei der Zeremonie werde die europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Ansprache zu Ehren des Preisträgers halten.