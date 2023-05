Ukrainischer Präsident in Deutschland – Karlspreis Foto: Federico Gambarini/dpa-Pool/dpa up-down up-down Bundesregierung Karlspreis Auftakt für weiteres Zusammenwachsen in Europa Von dpa | 14.05.2023, 17:13 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und sein Volk als Auftakt für das weitere Zusammenwachsen in Europa bezeichnet. In seiner Laudatio am Sonntag in Aachen nannte der SPD-Politiker dabei neben der Ukraine auch die Staaten des Westlichen Balkans, Moldau „und perspektivisch auch mit Georgien“.