Mode Karl-Lagerfeld-Nachlass kann vor Auktion besichtigt werden Von dpa | 26.04.2022, 11:10 Uhr

Die berühmten fingerlosen Handschuhe, ein Karl-Lagerfeld-Teddybär, ein Porträt mit seiner Katze Choupette: Solche Objekte aus dem Nachlass der Mode-Ikone können ab Donnerstag im Auktionshaus Sotheby's in Köln besichtigt und demnächst ersteigert werden. 233 Lose werden in zwei Live-Auktionen angeboten, aufgeteilt in eine Abendauktion am 4. Mai und eine Tagesauktion am 5. Mai. Weitere 250 Lose kommen vom 29. April bis 6. Mai online zur Versteigerung.