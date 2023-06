Landtag NRW Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down NRW-Landtag Kaputte Klimaanlage: Besucher ausgeladen, Wasser spendiert Von dpa | 13.06.2023, 06:02 Uhr

Weil nach einem Kabelbrand die Klimaanlage des Landtags von Nordrhein-Westfalen kaputt ist, ergreift das Haus ungewöhnliche Maßnahmen: Besuchergruppen wird dringend geraten, nicht anzureisen. Die Stornokosten will der Landtag tragen. Die Plenarsitzungen sollen zwei Stunden früher als sonst beginnen und Mineralwasser wird kostenlos zur Verfügung gestellt, wie es in einem Schreiben von Landtagspräsident André Kuper an alle Abgeordneten heißt.