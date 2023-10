Verkehr Kanzler und Länderchefs: Streit über Deutschlandticket lösen Von dpa | 12.10.2023, 15:16 Uhr | Update vor 39 Min. Deutschland-Ticket Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Länder sollen den Streit über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets lösen. Diese Erwartung äußerte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz nach Beratungen am Donnerstag in Köln. Scholz und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten kommen am 6. November zusammen.