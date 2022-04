Bundestag FOTO: Kay Nietfeld Ukraine-Krieg Kanzler berät mit Länderchefs über Geflüchtete Von dpa | 08.04.2022, 05:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag mit den Ministerpräsidenten Beratungen zu den Folgen des Krieges in der Ukraine aufgenommen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge aufgeteilt werden sollen. Außerdem geht es bei dem Bund-Länder-Treffen darum, wie die Registrierung und Verteilung der ankommenden Ukrainer auf die Länder und Kommunen am besten organisiert werden kann.