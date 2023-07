AfD Europawahlversammlung Foto: Sebastian Willnow/dpa up-down up-down Versammlung Kandidatin punkted bei AfD mit Schlagwort der Identitären Von dpa | 30.07.2023, 15:53 Uhr | Update vor 26 Min.

Bei der Europawahlversammlung der AfD hat die Bewerberin Irmhild Boßdorf mit einem Schlagwort der Identitären Bewegung (IB) erfolgreich um Stimmen geworben. Die Politikerin aus Nordrhein-Westfalen forderte in ihrer Rede am Sonntag in Magdeburg eine „millionenfache Remigration“ und sagte, eher als den menschengemachten Klimawandel sollten die Deutschen den „menschengemachten Bevölkerungswandel“ fürchten.