Kampagne macht auf Gefahren mit Lastenrädern aufmerksam Von dpa | 28.03.2023, 15:16 Uhr

In Lastenfahrräder passt vieles rein: Wasserkisten, Gemüseboxen oder auch die Kinder. Dadurch sind manche Räder am Ende aber auch annähernd so schwer wie ein Motorrad. Eine Kampagne soll nun zeigen, wie man mit dem Lastenrad trotzdem sicher in der Stadt unterwegs ist.