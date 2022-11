Winterwetter Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Kälteeinbruch und Schnee am Wochenende in NRW Von dpa | 19.11.2022, 13:43 Uhr

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen auf einen Kälteeinbruch und mitunter auch Schnee gefasst machen. In einer Linie vom Niederrhein ins Sauerland könne es am Samstag etwas schneien, sagte ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Wo der Schnee liegen bleibe, könne es auf den Straßen glatt werden. Im Rheinland liegen die Werte demnach zwischen 3 und 5 Grad, sonst zwischen 1 und 4 Grad. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind.