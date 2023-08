RRX-Ausbau Kabeldiebstahl auf einem Kilometer Strecke: Verzögerung Von dpa | 11.08.2023, 16:14 Uhr RRX-Ausbau Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Freigabe des Bahn-Streckenabschnitts zwischen Langenfeld und Leverkusen für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) verzögert sich erneut - unter anderem wegen Diebstählen im großen Stil. Unbekannte hätten in der vergangenen Woche auf einer Länge von rund einem Kilometer die Oberleitung gestohlen und Oberleitungsmaste sowie Aufhängungen stark beschädigt, teilte die Bahn am Freitag mit. In der Nacht zum Freitag hätten Diebe dann erneut auf einer Länge von mehreren hundert Metern die Oberleitung heruntergerissen.