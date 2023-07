Parookaville-Festival für Elektronische Musik 2023 Foto: Christoph Reichwein/dpa/Archivbild up-down up-down Unfälle K.o.-Tropfen-Verdacht bei „Parookaville“-Festival Von dpa | 25.07.2023, 15:46 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach dem „Parookaville“-Musikfestival in Weeze am Niederrhein geht die Polizei in fünf Fällen dem Verdacht nach, dass Besuchern K.o.-Tropfen verabreicht worden sein könnten. Die Polizei in Kleve zog am Dienstag dennoch eine positive Bilanz angesichts von nur 25 Strafanzeigen bei 42.000 Zeltplatzbesuchern und 76.000 Gästen pro Tag. Die Stimmung sei friedlich gewesen.