Landgericht Köln Juwelier in Kofferraum gesperrt: Prozessbeginn Von dpa | 24.02.2023, 13:50 Uhr

Ein Juwelier wird in Köln überwältigt, in den Kofferraum seines Autos gesperrt und dann stundenlang von Tätern durch die Stadt gefahren - während ihre Komplizen Schmuck aus dem Laden des Opfers stehlen: Vor dem Kölner Landgericht hat am Freitag der Prozess gegen fünf von sieben mutmaßlichen Tätern begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den zwei Frauen und drei Männern zwischen 28 und 59 Jahren besonders schweren Raub, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vor.