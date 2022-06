Landesparteichefin Mona Neubaur sitzt mit Benjamin Limbach (l-r). Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild FOTO: Fabian Strauch up-down up-down Landtag Justizminister: Schwerpunkt-Staatsanwalt für Umweltdelikte Von dpa | 25.06.2022, 16:44 Uhr

Benjamin Limbach, designierter neuer Landesjustizminister in Nordrhein-Westfalen, will eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Umweltdelikte einrichten. Das kündigte der Verwaltungsexperte am Samstag beim Landesparteitag der Grünen in Bielefeld an.