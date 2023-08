SPD-Nachwuchsorganisation Jusos: Rosenthal tritt bald ab, Mohamed will folgen Von dpa | 19.08.2023, 14:40 Uhr | Update vor 38 Min. Jessica Rosenthal Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down

Bei der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos kommt es im November zum Wechsel an der Spitze: Nachdem die bisherige Chefin Jessica Rosenthal ankündigte, wegen der Geburt ihres ersten Kindes nicht erneut für den Vorsitz zu kandidieren, warf die 31-jährige Bonnerin Sarah Mohamed am Samstag ihren Hut in den Ring.