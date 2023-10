Kreis Heinsberg Junge von Lieferwagen angefahren und schwer verletzt Von dpa | 02.10.2023, 21:50 Uhr | Update vor 57 Min. Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein zehnjähriger Junge ist in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) von einem Lieferwagen angefahren worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Er sei am Montag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Kreispolizeibehörde Heinsberg am Abend mit. Der 40 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als das Kind die Straße überquert habe. Der Mann erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen.