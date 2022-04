Rettungshubschrauber FOTO: Stefan Sauer Unfall Junge überquert Straße mit Laufrad: Von Auto überrollt Von dpa | 13.04.2022, 11:40 Uhr | Update vor 35 Min.

Ein fünfjähriger Junge ist in Euskirchen von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Er habe am Dienstag mit einem Laufrad eine Straße überquert, hieß es von der Polizei. Der Autofahrer konnte demnach nicht mehr vermeiden, den Jungen zu überfahren. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik, wo sich die Verletzungen laut Polizei glücklicherweise als nicht so schwerwiegend darstellten wie zunächst angenommen. Lebensgefahr habe nicht bestanden.