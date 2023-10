Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen stehen zwei Tagesmütter von heute (10.00 Uhr) an erneut vor Gericht. Die beiden 38 und 27 Jahre alten Frauen sollen ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, als der Junge vor gut zwei Jahren während des Mittagsschlafs erstickte. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.



Der Prozess hatte im April schon einmal begonnen - musste aber wegen eines organisatorischen Fehlers nach wenigen Stunden abgebrochen werden. Das Gericht hatte nicht beachtet, dass einer der Schöffen Urlaub geplant hatte - und deshalb am zweiten Prozesstag nicht zur Verfügung stand. Ohne ihn konnte der Prozess nicht weitergehen. Für die Eltern des zweijährigen Jungen beginnt der aufreibende Auftritt vor Gericht deshalb noch einmal von vorn.



Wie genau es zu dem Unglück in der Tagespflegeeinrichtung kommen konnte, sollen Gutachter in dem Prozess erklären. Den Ermittlungen zufolge hatte der Junge unten in einem Etagenbett gelegen und die nicht fest verankerte Bodenplatte des darüberliegenden Bettes hochgedrückt. Als die Spanplatte wieder herunterrutschte, sei er mit dem Kopf eingeklemmt worden und erstickt.



Die Tagesmütter hätten gewusst, dass der Zweijährige das erste Mal über Mittag in der Einrichtung schlafen sollte und das nicht gewohnt war, heißt es in der Anklage. Sie hätten trotzdem keine Sitzwache gehalten oder wenigstens ein Babyfon aufgestellt. Die Tür zum Schlafraum sei geschlossen gewesen. Beim ersten Prozess im April haben sich die beiden Angeklagten nicht zu den Vorwürfen geäußert.



Mit Spannung erwartet wird auch die Einschätzung eines Gutachters, wie es überhaupt möglich war, dass der Junge in dem Kita-Bett zu Tode kam. Die Stadt Gelsenkirchen hatte nach dem Vorfall jedenfalls Konsequenzen gezogen. Die Holzbetten, die auch in einer anderen Kita im Einsatz waren, wurden nach Angaben eines Stadt-Sprechers nach dem tragischen Vorfall besser verschraubt. Nach Angaben der Stadt stammte das Bett von einem professionellen Kinderbettausstatter. Das Urteil könnte nächste Woche Freitag verkündet werden.



Die Mini-Kita, die die beiden jetzt angeklagten Tagesmütter in städtischen Räumen eigenverantwortlich betrieben hatten - im Rahmen einer sogenannten Großtagspflege -, wurde nach dem tödlichen Unfall des Jungen nicht wieder geöffnet.