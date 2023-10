Notfälle Jugendlicher niedergeschlagen - Frau schreitet ein Von dpa | 20.10.2023, 12:27 Uhr | Update vor 1 Std. Rettungswagen mit Blaulicht Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 15-Jähriger soll in Mönchengladbach einen 14-Jährigen geschlagen und so schwer verletzt haben, dass das Opfer in eine Klinik gebracht werden musste. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin habe den Vorfall am Mittwochmittag beobachtet, sei ausgestiegen und eingeschritten, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie habe den Angreifer lautstark aufgefordert, von dem am Boden liegenden 14-Jährigen abzulassen.