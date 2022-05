ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Essen 23-Jähriger bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt Von dpa | 17.05.2022, 15:43 Uhr | Update vor 32 Min.

Ein 23-jähriger Mann ist am Dienstag bei einer Messerattacke in der Essener Innenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Kurz nach der Tat habe sich ein 25-Jähriger in einer nahegelegenen Polizeiwache gestellt, teilte die Polizei mit. Zuvor war in der Innenstadt nach dem Mann gesucht worden. Zeugen hatten von fünf bis sechs Personen berichtet, die am Burgplatz in der Essener Innenstadt zusammengestanden hätten. Zu dieser Gruppe sollen sowohl das Opfer als auch der Täter gehört haben. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.