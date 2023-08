Kreis Unna Jugendlicher mit Softair-Waffe in Turnhalle: SEK-Einsatz Von dpa | 29.08.2023, 20:56 Uhr | Update vor 2 Std. Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat einen 15-Jährigen überwältigt, der eine Schulturnhalle in Bergkamen (Kreis Unna) mit einer Softair-Waffe betreten hat. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Genauere Hintergründe zu dem Einsatz am späten Dienstagnachmittag nannten die Ermittler zunächst nicht.