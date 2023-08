Hochsauerlandkreis Jugendliche überfallen Tankstelle mit Pfefferspray Von dpa | 25.08.2023, 16:19 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Fünf Jugendliche sollen in Arnsberg eine Tankstelle überfallen und den Kassierer mit Pfefferspray attackiert haben. Dabei sei der 23-jährige Angestellte am Donnerstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.