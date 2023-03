Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Jugendliche stechen auf Gleichaltrige mit Messer ein Von dpa | 06.03.2023, 09:49 Uhr

Zwei Jugendliche sollen in Hemer (Märkischer Kreis) auf zwei andere Teenager eingestochen und beide schwer verletzt haben. Zwischen den vier Jugendlichen brach am Sonntagabend ein Streit aus, ein 14-Jähriger soll dabei ein Messer gezückt und auf einen ebenfalls 14-Jährigen und einen 16-Jährigen eingestochen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 17-Jähriger soll ebenfalls in den Streit verwickelt und dem Tatverdächtigen geholfen haben.