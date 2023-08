Bonn Jugendliche sollen Radfahrer mit Steinen beworfen haben Von dpa | 10.08.2023, 16:48 Uhr | Update vor 58 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Gruppe von Jugendlichen soll in Bonn-Dransdorf Fahrradfahrer in mindestens zwei Fällen mit Steinen attackiert haben. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag habe die fünf- bis sechsköpfige Gruppe bereits am Montag einen 48 Jahre alten Fahrradfahrer attackiert. Der Mann habe daraufhin die Kontrolle über sein Rad verloren und sei gegen einen Zaun geprallt. Er musste ins Krankenhaus.