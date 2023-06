Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Brandstiftung Jugendliche sollen Feuer in Arnsberger Wald gelegt haben Von dpa | 19.06.2023, 09:06 Uhr

Zwei Jugendliche sollen im Arnsberger Wald (Hochsauerlandkreis) zwei Brände gelegt haben. Im Waldgebiet im Arnsberger Stadtteil Neheim-Hüsten habe es am Sonntagabend an zwei circa hundert Meter voneinander entfernten Stellen gebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell, einer ersten Einschätzung nach sei kein größerer Schaden entstanden. Zwei Jugendliche seien in der Nähe der Brandstellen gesehen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung.