Gütersloh Jugendliche sollen auf 16-Jährigen eingetreten haben Von dpa | 30.05.2022, 13:29 Uhr

Ein 16-Jähriger soll in Rheda-Wiedenbrück von Jugendlichen getreten und bedroht worden sein. Er habe leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte seien am Sonntag über Schläge auf einem Schulhof informiert worden. „Plötzlich und unvermittelt“ seien zehn Jugendliche auf einen 16-Jährigen losgegangen. Sie hätten ihn geschlagen, zu Boden gebracht und getreten. Zudem hätten sie mit Messern gedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.