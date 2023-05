Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Zeugensuche Jugendliche seit mehr als zwei Wochen verschwunden Von dpa | 05.05.2023, 16:07 Uhr

Die Polizei hat die Suche nach einer 16-Jährigen intensiviert, die seit mehr als zwei Wochen vermisst wird. Nach Zeugenhinweisen seien am Donnerstag in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden, berichtete die Polizei am Freitag. Es sei auch mit einem Hubschrauber und einem Spürhund nach der Jugendlichen gesucht worden. Sie war am 19. April nicht von der Schule in Wesseling nach Hause gekommen. Am Nachmittag war sie noch an einer Tankstelle in der Nähe gesehen worden. Seitdem sei ihr Handy ausgeschaltet.