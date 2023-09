Mettmann Jugendliche ohne Führerschein rasen in Garageneinfahrt Von dpa | 02.09.2023, 12:16 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei Jugendliche sind in Ratingen während einer Party in das Auto der Mutter der Gastgeberin gestiegen und nach einer rasanten Fahrt durch ein Wohngebiet in eine Garageneinfahrt gekracht. Der Wagen wurde von der Polizei stark beschädigt an der Garagenmauer aufgefunden, das Tor zur Tiefgarage war ebenfalls beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der 17 Jahre alte mutmaßliche Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer wurden wenig später aufgefunden, sie hatten Schnittverletzungen und Hämatome.