Mönchengladbach Jugendliche mit Stichen verletzt: Polizei sucht junge Zeugin Von dpa | 28.06.2023, 18:49 Uhr

Nach einem gewaltsamen Streit unter Jugendlichen, bei der zwei 17-Jährige in Mönchengladbach durch Stiche schwer verletzt wurden, suchen die Ermittler nach einer jugendlichen Zeugin. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll die etwa 15- bis 16-Jährige dabei gewesen sein, als zwei der später Beteiligten bereits am Vortag miteinander in Streit gerieten. Da soll es aber bei einer verbalen Auseinandersetzung geblieben sein. Das Mädchen, das lange braune Haare haben soll, sei mit einem der Tatverdächtigen unterwegs gewesen.