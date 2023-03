Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Jugendliche Islamisten wegen Anschlagsplänen angeklagt Von dpa | 16.03.2023, 15:13 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen zwei junge mutmaßliche Islamisten erhoben, die im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Anschlagspläne in Deutschland gehegt haben sollen. Der Prozess soll am Hamburger Oberlandesgericht nach Jugendstrafrecht stattfinden, wie die Karlsruher Behörde am Donnerstag mitteilte. Beide Beschuldigte waren unabhängig voneinander im September vergangenen Jahres festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.