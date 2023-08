Duisburg Jugendliche finden Toten in leerstehendem Gebäude Von dpa | 15.08.2023, 14:24 Uhr | Update vor 49 Min. Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem leerstehenden alten Krankenhausgebäude in Duisburg haben Jugendliche die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Eine Obduktion in der kommenden Woche soll Aufschluss über die Todesursache geben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es könne derzeit weder Fremdverschulden noch ein Unfall ausgeschlossen werden. Auch die Identität des Toten soll ermittelt werden. Augenscheinlich habe die Leiche schon mindestens eine Woche in dem Gebäude gelegen, das gelegentlich von Jugendlichen, aber auch Obdachlosen als Treffpunkt genutzt werde. Der Tote habe keine persönlichen Gegenstände oder Ausweisdokumente bei sich gehabt.