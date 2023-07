Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Übergriffe Jugendliche bewerfen geistig behinderten Obdachlosen Von dpa | 18.07.2023, 18:03 Uhr | Update vor 17 Min.

Nach einem Angriff auf einen Obdachlosen mit geistiger Behinderung in Troisdorf südöstlich von Köln sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Eine Gruppe von Jugendlichen soll den 39-Jährigen mit Steinen beworfen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als ihm ein Bekannter im Rollstuhl helfen wollte, wurde der 55-Jährige ins Gesicht geschlagen und getreten. Bevor die Polizei am Montag eintraf, floh die Gruppe aus acht bis elf Jugendlichen. Drei der Tatverdächtigen sollen Mädchen gewesen sein.