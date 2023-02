Jugendherberge Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bilanz Jugendherbergswerk stellt Übernachtungszahlen für 2022 vor Von dpa | 28.02.2023, 02:48 Uhr

Die Corona-Pandemie mit den Beherbergungsverboten hatte die Jugendherbergen in Deutschland über Jahre tief getroffen. Heute stellt das gemeinnützige Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) in Bielefeld die Bilanz für das vergangene Jahr vor. Nach den schweren Einbußen in den Jahren 2020 und 2021 stellt DJH-Hauptgeschäftsführer Oliver Peters die Zahlen für 2022 und die bundesweit über 400 Häuser vor. Vor einem Jahr hatte das Jugendherbergswerk mit Sitz in Detmold die Rückkehr der Klassenfahrten herbeigesehnt. Damals hatten die Häuser für das Jahr 2021 nur 910.000 Übernachtungen von Schülern und Lehrern gezählt. Im ersten Corona-Jahr waren es sogar nur 650.000. Peters wird erläutern, ob das Vor-Corona-Niveau mit rund 3,6 Millionen Übernachtungen aus dem Schulbereich wieder erreicht wurde.