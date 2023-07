Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Jüdischer Friedhof mit Hakenkreuzen beschmiert Von dpa | 25.07.2023, 15:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Unbekannte Täter haben auf dem jüdischen Friedhof in Würselen bei Aachen mehrere Grabmale mit Hakenkreuzen beschmiert. Fünf Gräber sowie die Mauer des Friedhofs seien besprüht worden, teilte die Polizei in Aachen am Dienstag mit. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Der Friedhof ist von einer Mauer umgeben und liegt in einem Waldstück. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wann sich die Tat ereignet hat, steht nicht fest - möglicherweise ist sie schon mehrere Wochen her. Mitarbeiter des Bauhofs hatten die extremistischen Zeichen entdeckt und die Polizei alarmiert.