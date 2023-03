Schülerinnen Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Rheinisch-Bergischer Kreis Jogginghosen-Verbot an Schule sorgt für Ärger Von dpa | 22.03.2023, 16:39 Uhr

Ein Jogginghosen-Verbot an einer Schule in Wermelskirchen schlägt hohe Wellen. Medienberichten zufolge hat die Leitung der dortigen Sekundarschule begonnen, die schon länger geltende Kleiderordnung der Schule umzusetzen und Schüler in Jogginghosen nach Hause geschickt. Dies sorgt laut den Berichten für Ärger bei den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern.