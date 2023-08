Prozess Joggerin angegriffen: Mann zu Freiheitsstrafe verurteilt Von dpa | 11.08.2023, 15:58 Uhr | Update vor 39 Min. Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen eines schweren sexuellen Übergriffs auf eine Joggerin hat das Landgericht Bonn am Freitag einen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der 22-Jährige wurde unmittelbar nach dem Urteil in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Strafkammer hält den Mann, der an Schizophrenie leidet und seit seinem zweiten Lebensjahr psychiatrisch betreut wird, für ausgesprochen gefährlich. Sollte er nicht behandelt werden, sei nicht auszuschließen, dass er erneut eine solche Tat begeht, so die Richter.